При пожаре в алтайском селе погиб мужчина

Пожар произошел в многоэтажном доме в селе Санниково по адресу Центральный микрорайон, 48/2, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На момент прибытия пожарных в доме наблюдалось сильное задымление. Пять человек смогли покинуть здание самостоятельно, еще шестеро, среди которых двое детей, спасатели эвакуировали с третьего и четвертого этажей.
В помещении, где произошло возгорание, пожарные нашли тело мужчины. По оценке специалистов, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
По словам очевидцев, после тушения все нижние этажи жилого дома оказались обильно залиты водой.
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