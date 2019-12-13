Обогнали Москву. В Барнауле продают самые дорогие новогодние елки в России

В Барнауле продают самые дорогие новогодние елки в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис для размещения объявлений "Авито".
В краевой столице натуральные елки, по данным аналитиков, стоят 1,8 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве средний ценник составляет 1,5 тыс. рублей, в Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону – около 1,4 тыс. рублей.
Самые дешевые живые елки продают в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей), Екатеринбурге (695 рублей) и Ульяновске (709 рублей).
Аналитики также изучили цены и спрос на искусственные елки. Оказалось, что доступнее всего купить такое дерево можно в Ижевске (1,2 тыс. рублей), Омске (1,3 тыс. рублей), Казани (1,4 тыс. рублей). А вот самые дорогие декоративные елки встречаются в Краснодаре (2,1 тыс. рублей) и Иркутске (2 тыс. рублей).
В 2019 году в России цены на новогодние красавицы в стране выросли на 9%, а на искусственные – на 5%.
Чаще всего искусственные елки выбирают в Нижнем Новгороде, Иркутске, Тольятти и Казани. А вот живые хотят купить жители Барнаула, Перми и Саратова.
Ранее amic.ru писал, что с 15 декабря в Барнауле начнут работать елочные базары. Цены на настоящие новогодние елки начинаются от 600 рублей.
Комментарии
Продавать-то продают, а кто-то покупает? Наверное очереди стоят?
да шо Москву, даешь во всем мире! срочно все скупить по полмильона за лапу ветки
Опять мы впереди планеты всей))))))))Зато кругом леса....
Вопрос к администрации: почему в крае ёлок они самые дорогие? Это как с нефтью? В стране где добывается нефть она самая дорогая для жителей?
почему в крае ёлок они самые дорогие?
Это потому, что в Алтайском крае эффективно борются с "черными лесорубами", не позволяя им продавать ели по дешману. А лесная мафия - клубок из лесорубов и коррупционеров-чиновников наживается на народе в полную силу.
Ну Ё-П-Р-С-Т!!!
Так отсюда и чёрные лесорубы!!! Если на базаре конские цены, почему ёлки не рубить незаконно и не торговать раз большинству населения не по карману купить на ёлочных базарах?
В огромной стране, огромные цены, огромная нищета.
А где список совхозов/лесхозов где можно по приехать самому выбрать елку по госцене?
Торгаши слегка очешуели
Как какой-то негатив( самые дорогие ёлки,низкие зарплаты,уезжает население и т. д.),мы впереди планеты всей,а как денюжек краю- так чуть-чуть.
14:27, так у нас правительство и руководители ведущих отраслей с коренными русскими фамилиями: Сетчин, Миллер, Дерипаска, Греф... поэтому думают только о русском народе...
А,правда,почему такие дорогие ёлки? Зарплаты ведь у населения в несколько раз меньше , чем в Москве,а ёлочки дороже.
13.12.2019 15:18
- гость -
А где список совхозов/лесхозов где можно по приехать самому выбрать елку по госцене?
Лесхозы расформировали несколько лет назад, а лес отдали в аренду олигархам. Они сейчас и продают ёлки.
Лесхозы расформировали
Жаль, пару лет назад брали елку за 167 рэ за метр.
Елка по Барнаулу это 1800 минимум, в прошлом году елки были от 1500 до 4500. Потом удивляются, почему на них спрос упал. В прошлом году принципиально не взяли, а в этом смотрю они и ещё поднимут цену на 10%, а там где официально 10 будут все 20 и 30%. Так держать!!! Сибирь а елки искусственные, даже от главной елки веть отказались на площади от натуральной, в пользу вот этого пластмассового чудовища, которое нагоняет жуть
Вот вроде бы же писали: елочки рубят так чтобы не вредить природе... На местах просек, под линиями электропередачи. А в итоге как щеманули наших лесников, так они цены взвинтили. Выходит, раньше они явно не в тех самых местах рубили. А может это и нормально 10% подорожания. Сейчас ведь все подорожало и масло и хлеб и др.