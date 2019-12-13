В продукте популярного в России поставщика бананов нашли смертельно опасную муху

Россельхознадзор выявил очередной случай ввоза в Россию мухи-горбатки в бананах, выращенных в Эквадоре, сообщают "Вести".
Насекомое было найдено в партии бананов, которые 11 декабря поступили в Санкт-Петербург. Муха несет огромную опасность для человека, поэтому в случае очередного выявления Россельхознадзор имеет право прекратить поставки фруктов из Эквадора.
Муха-горбатка – универсальный вредитель, и помимо того, что она уничтожает продукты, опасна для человека. Такие мухи вызывают миазы, поселяясь в кожных ранах, легких, кишечнике, на слизистой оболочке глаз. Особую опасность представляют личинки старшего возраста. Также это насекомое способно быть переносчиком холеры.
Отмечается, что это не первый случай ввоза горбатки в Россию. Предыдущий был зафиксирован в ноябре.
Комментарии
Дык, эта, а почему Питерские коллеги таку опасну муху не зафумигировали на рейде, и кто такой храбрый что бананы с мухой завозит?!
В Питере проверяют партии бананов, отлично. А те, что в Барнаул завозят, кто-нибудь проверяет?
Срочно раздавить всё бульдозером! Не надо нам заморских яств, будем картоху жрать.
14:43, на Барнаульцах как раз и проверяют...
13.12.2019 15:08
- гость -
А кто это делать будет - главного давильщика уволили?!