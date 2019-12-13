Барнаулец взял в аренду автомобиль, продал его, прогулял деньги и пришел сдаваться

Житель Барнаула будет осужден за хищение автомобиля стоимостью более 650 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре.
Обвиняемый хотел работать в такси и для этого через интернет арендовал автомобиль. Работа не принесла ожидаемого дохода и тогда барнаулец проявил смекалку. Он решил продать арендованную машину.
Сразу после размещения объявления ему позвонил потенциальный покупатель из Омска. Мужчины встретились в Новосибирске и довольный омич выкупил технику по цене в три раза меньше рыночной.
Растратив все деньги, обвиняемый пришел в полицию и написал явку с повинной. Автомобиль вернули законному владельцу.
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