Барнаульцев освободят от снежных завалов после жалобы в Instagram Томенко

13 декабря жители Барнаула пожаловались под одним из постов в Instagram губернатора Виктора Томенко, что выходы из их домов заблокированы снежными завалами. Это произошло после того, как по переулку Трудовому прошел грейдер.
"Сейчас, в 4 часа утра, по переулку Трудовому города Барнаула прошел грейдер. Второй раз за все снежное время. И второй раз выходы из частных и многоквартирных домов оказались заблокированы огромными буграми из снега и льда. Вопрос: кто обязан это убрать, если ни дорога, ни снежная каша не принадлежат налогоплательщику?" – пишут барнаульцы.
На это сообщение отреагировали представители администрации города. По их словам, "Автодорстрою", который отвечает за уборку снега на улицах Барнаула, дали поручение очистить переулок Трудовой, работы выполнят в ночь с 13 на 14 декабря.
"Дорожные службы стараются максимально быстро вывозить снежные валы, образующиеся после очистки улиц, но сделать это одномоментно не представляется возможным из-за большого объема работ. Приносим извинения за причиненные неудобства", – отметили в мэрии.
Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, в ночь с 12 на 13 декабря "Автодорстрой" вывез с улиц города 2306 кубометров снега. Для этого задействовали 76 единиц техники.
Комментарии
Улицу Ленскую вообще не чистили? Но губернатору надо просто пропиариться, а следить за работой своих служб просто некогда получается. Всё время на пиар ушло.
А што там у нас с объявлением 31 декабря выходным днем в Алтайском крае?
Нужно максимому вывезти снега из города до конца зимы.
Чтобы не было озёр и рек весной!
Комитет по без.... по дорогам слышите?