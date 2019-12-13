Еще на нескольких парковках в центре Барнаула запретят оставлять машины на ночь

С 30 декабря на нескольких участках в центре Барнаула ограничат стоянку и остановку автомобилей ночью, сообщили в пресс-службе администрации города. Это необходимо для беспрепятственной работы снегоуборочной техники.
Ограничения будут действовать по четной стороне ул. Молодежной – от пр. Красноармейского до дома № 64 по ул. Молодежной, по нечетной стороне ул. Молодежной – от здания № 51 до пр. Красноармейского, а также по четной стороне ул. Партизанской – от пр. Социалистического до здания № 94 по ул. Партизанской.
Автомобили на этих участках нельзя будет оставлять с 22 до 6 часов. Скоро здесь установят запрещающие дорожные знаки.
Ранее amic.ru писал, на каких участках города нельзя оставлять свой автомобиль на ночь зимой.
Комментарии
Правильно, всё что на улицах- вывозить на мусорку
Хорошо, запретили в одном месте, разрешайте в другом? -что за власть, которая только запрещает?
Надо делать не каждый день, а через день, одну ночь четную сторону почистить, другую не четную.
А для чего оставлять автомобиль на дороге? Для этого есть парковки.
13.12.2019 16:16
- гость -
Ну да, одну ночь четную сторону почистить вместе с машинами, а на следующую - нечетную и тоже с машинами, водители которых не поняли намека!