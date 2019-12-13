Демографы рассказали о рекордной убыли населения России в 2019 году

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордной за 11 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
За 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось. Выше этот показатель был только в 2008 году, тогда разница была в 362 тысячи человек.
В ведомстве уточнили, что приток мигрантов не компенсирует сокращение численности населения.
В Счетной палате выяснили, что на 1 сентября 2019 года в России проживает 146,7 миллиона человек. Это на 52,5 тысячи меньше, чем в начале года. В докладе специалисты подчеркнули, что естественная убыль населения в стране растет на протяжении четырех лет.
Комментарии
И чО? Вот новость то, скоро вообще рожать при такой власти перестанут. Да не проблема это для сегодняшней власти, которая при деньгах и имеет или гражданство другой страны или ВНЖ. Они же здесь на заработках, а не живут (вахта называется).
А правительство воякам и ментам бюджет увеличивает, кто с нами воевать будет, надо ждать, мы сами передохнем. Еды нормальной нет, одна пальма, и каждый 2-й бухарь.
Да не может такого быть! Страной руководит самый великий вождь всех времен и народов, а смертность при стабильности растет - парадокс однако?!
15:25, не великий, а сказочный... со своей командой...
А в СССР всегда был рост населения!
Исторически известный факт, когда народ в стране с высоким уровнем образования подвергают социальному неравенству, большинству этого народа не хочется жить и не хочется рожать.
Это стратегия дискриминационного уничтожения государств политических противников. Хорошо зарекомендовала себя со времён Античности.
Ну а какой же народ выдержит столько паразитов?
Чиновничества только в 3 раза больше, чем в РСФСР. А ещё "пацаны с Кипра", финарики-спекулянты, ворьё. Самое главное - дань нужно платить (свыше 40$ за баррель). На путинизьм во всём мире нужно отстёгивать (Сирия, списание долгов "друзьям", и т.д. и т.п.
И всем давай, давай, давай жрать, чтоб от пуза.
Какой народ это выдержит?
ого
Это возможно выдержать путём создания институтов дееспособной демократии.
Дело в том, что многопартийность исторически родственна феодальной раздробленности, а не панацее и пути к демократии. В своё время хорошо было бы реализовать принцип беспартийности, а не многопартийности. К сожалению КПСС в то время не смогла себе это позволить.
"Дело в том, что многопартийность..."
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Это когда ооочень много одной партии, как у нас?
Да не может быть! Когда поднимали возраст выхода на пенсию, нам сказали, что жить мы стали лучше, жить стали веселее. И продолжительность жизни возросла.
снижение рождаемости можно объяснить - войной 1812, 1914, гражданской войной и Гулагом, войной 1941, застоем 1980г . пр.....Но почему растёт смертность при постояннноим "росте" продолжительности жизни?!!! Только какая либо тайна мироздания ежели...
13.12.2019 16:39
Как с языка снял! Очень хочу пожить в той России про которую постоянно вещает телевизор. Какой там замечательный рост и проблемы только в спорте.