Зеленскому припомнили танец на каблуках после критики туфель Соловьева

Украинская журналистка Юлия Витязева припомнила Владимиру Зеленскому его танцы на каблуках, после того как он высказался о дорогих туфлях российского телеведущего Владимира Соловьева, пишет "Лента.ру".
"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев – весело говорит в Москве, что происходит. <...> Посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, не запачкаете", – сказал украинский президент после вопроса о ДНР и ЛНР.
Витязева вспомнила один из выпусков программы "Вечерний Киев" от "Квартала 95", который ранее возглавлял Зеленский. В этой программе он снялся в пародии на украинскую группу Kazaky в коротком топе и на высоких каблуках.
"Все, я больше не буду, но Зеленский первым начал тему модных тапочек", – говорится в подписи к посту Витязевой.
Комментарии
И...???
И где критика туфель помёта?