Массажистка сломала ноги семимесячному младенцу в Красноярске

В Красноярске семимесячной девочке, родившейся на несколько недель раньше срока, прописали курсы лечебного массажа, и мама ребенка обратилась к частному специалисту, сообщает местный канал ТВК.
К этому массажисту родители малышки обращались и раньше. На лечебные процедуры отдавали первых двух детей, и в качестве работы не сомневались. На этот раз девочка после массажа стала плохо спать, у нее поднялась температура и перестала двигаться одна нога.
"У нас должен был быть последний сеанс, дочь вела себя очень тревожно. Как будто бы ее пробивало током. От любого прикосновения вздрагивала. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна", – рассказала женщина.
После этого родители обратились к врачам, и специалисты выяснили, что у малышки сломаны обе ноги. Причем одна нога повреждена в трех местах.
За один курс массажа семья платила более 80 тысяч рублей. Сначала массажистка хотела вернуть часть денег, а потом вовсе перестала выходить на связь.
Сейчас девочке наложили гипс, и она идет на поправку, а ее мама готовится к обращению в полицию.
Комментарии