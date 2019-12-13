Врачи назвали главную опасность переутомления на работе

Люди, которые переутомляются на работе, подвержены риску развития заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также органов зрения, пишет RT со ссылкой на экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья. Эксперты выяснили, что сотрудники, испытывающие сильную усталость, болеют почти 25 дней в году.
Ученые провели исследование, в котором поучаствовали 1,7 тыс. человек. Оказалось, что треть мужчин и половина женщин сильно устают на работе.
Причина утомляемости – напряженная работа. Ежедневно они испытывают эмоциональное напряжение, так как подолгу задействуют зрительное и умственное внимание.
Больше всех на работе устают врачи, медсестры, учителя и офисные работники.
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Главная опасность в переутомлении врачей.