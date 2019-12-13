Алкотестер зашкаливает. Алтайские полицейские остановили нереально пьяного водителя

13 декабря в Камне-на-Оби сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный мужчина без водительских прав, сообщили "Каменские известия".
Автомобиль Toyota Vista остановили на пересечении улиц Первомайская и Лермонтова. Иномаркой управлял местный житель 1993 года рождения.
Полицейские попросили каменца пройти тест на алкоголь. Алкотестер показал более двух тысяч промилле – это максимальный показатель прибора. Оказалось, что перед тем как сесть за руль, он пил неделю.
"Как бы прибор не сжег", – говорит на видео один из сотрудников ДПС, который удивился показаниям прибора и тому, как мужчина вообще стоит на ногах.
Комментарии
Ничего, сейчас 15 суток отсидит, а к Новому Году успеет выйти, напиться и опять можно за руль.
урод...
АМИК, вы вообще думаете - что пишете? 2000 промилле?!?!?!? смертельная доза для взрослого мужика - 5-6 промилле..... я не оправдываю бухарика за рулем, его место в кутузке однозначно, но зачем писать бред? а ведь кто-то прочитает и будет другим впаривать...
13.12.2019 16:32
Дюша Метёлкин
Отсюда вопрос - что за алкотестеры у полисменов такие?
Я б посмотрел на человека живого с 2000 промиле. Во бред то!
"Как бы прибор не сжег", – говорит на видео один из сотрудников ДПС
Сразу видно - интеллектуал...