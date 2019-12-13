Местные главы жестко спросили, зачем выкачивают деньги из их скудных бюджетов

Начальник юротдела администрации Ребрихинского района Сергей Накоряков из 30 исков ГИБДД в 2018 году в суде оспорил все 30. Сельсоветы, администрация района не заплатили ни копейки штрафов за год. Этот пример привела Светлана Агаркова, глава Совета муниципальных образований края на съезде объединения 13 декабря. Это редкий случай, когда муниципалитету удалось отбиться от многочисленных штрафов.
"Все муниципалитеты живут в условиях презумпции собственной виновности на протяжении нескольких лет, – сказала Агаркова. – Общее количество проверок уменьшилось, но возросло число служащих, привлеченных к штрафам за ненадлежащее исполнение полномочий".
Претензии и требования проверяющих органов порой кажутся абсурдными. Агаркова привела один из примеров. В 2018 году прокуратура проверяла организацию ритуальных услуг и мест захоронения. Районам выдавались требования о срочном обеспечении кладбищ автостоянками, уличным освещением, системами водоснабжения и водоотведения.
"Для большинства муниципалитетов это непосильно и неприоритетно! Суды обязывают выполнить в короткие сроки высокозатратные мероприятия. А если они не выполняются, то вступает в силу исполнительное производство", – рассказала Агаркова.
Она подчеркнула, причина невыполнения решения судов – это катастрофическая нехватка денег в бюджетах. "Иногда удается доказать в суде неправомерность штрафов. Но, как правило, местные администрации не обращаются в суды, просто нет кадров для этого", – объяснила глава Совета.
Агаркова поставила вопрос жестко: "Кому выгодно, чтобы муниципалитеты постоянно платили штрафы на отсутствие средств в бюджетах на выполнение судебных решений?!"
Впрочем, она сказала, что иногда прокуратура, напротив, защищает интересы местных администраций. Например, Алейский межрайонный прокурор создал судебную практику возложения обязанности по содержанию скотомогильников на регион.
Комментарии
Да мы же все в розовых кофточках, а вы сволищи нас, слуг народа, третируете не по детски((((