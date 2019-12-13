СМИ: Том Харди раскрыл сюжет второго "Венома". Но он был понятен после первого фильма

После одной из публикаций Тома Харди (исполнителя роли Эдди Брока) в Instagram российские СМИ стали говорить о том, что актер случайно раскрыл сценарий второго фильма. На фотографии была изображен приют, в котором проживал один из злодеев киновселенной Marvel и исходя из этого подписчики сделали вывод, что антагонистом в сиквеле "Венома" станет Карнаж. Только вот тайны в этом не было, потому что персонажа нам представили еще в сцене после титров первого фильма.
Да, напрямую о появлении Карнажа сказано не было, но если подумать?
В дополнительной сцене Эдди Брок отправляется на секретное интервью в тюрьму Сан-Квентин. Из разговора с тюремщиком мы понимаем, что болтать герою придется с кем-то очень опасным. И тут режиссер дает нам первую подсказу, для понимания которой придется перейти на английский.
Hey,red! (Эй, красный!), — обращается охранник к арестанту.
Вспоминаем комиксы и понимаем, что чуть ли не единственный злодей в красном, который встречается с Веномом — Карнаж. А дальше авторы дают не просто пасхалку, а прямое указание на то, чего нам ждать в продолжении. Правда в русской локализации она неочевидна из-за замены слов.
Последнее слово в спиче кудрявого Вуди Харрельсона из клетки на русском языке звучит как "бойня" и по этому след теряется. В "правильной" озвучке узник должен был сказать "резня", что в переводе на английский - carnage (карнаж). Это прямо говорит о том, что в смирительной рубашке перед нами сидит еще один симбиот, а точнее его носитель — Клетус Кэссиди.
Так что никакого секрета Том Харди не раскрывал, а по доброй актерской традиции случайно слил в сеть небольшой кусочек декорации.
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