У популярного в Сети кота с необычными ушками появилась страница в Instagram

После того как в начале декабря учитель из Филадельфии показал в Twitter своего кота по кличке Флэтхэд ("Плоская голова"), пользователи соцсети пришли в восторг. Поэтому хозяину питомца с необычными ушками пришлось завести ему страницу в Instagram.
По словам хозяина, у Флэтхэда с рождения уши торчат не вверх, а в стороны. Почему так получилось – неизвестно. Больше он ничем не отличается от своих сестер и братьев.
Зато за счет своей необычной внешности кот пользуется популярностью у пользователей Instagram. На него уже подписались более 800 человек.
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