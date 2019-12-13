Коммунисты подтянулись. На пост мэра Барнаула появился первый кандидат-женщина

Депутат Барнаульской гордумы, коммунистка Елена Хрусталёва подала документы на участие в конкурсе на пост главы города. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко. Она стала первой и, скорее всего, последней женщиной в этой борьбе.
Хрусталёвой 59 лет. Она работает на кафедре хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии в Алтайском государственном медицинском университете. Профессор, член партии КПРФ.
Она стала уже пятым кандидатом на этот пост. Ранее документы принесли экс-глава "Партии Роста" в Алтайском крае, бизнесмен Андрей Крылов, в прошлом бизнесмен, а ныне безработный житель Барнаула Алексей Шипунов, барнаульский бизнесмен Сергей Шумов и врио главы города Вячеслав Франк.
Ожидается участие бизнесмена, депутата гордумы от ЛДПР Алексей Скосырского и персека городского отделения партии "Коммунисты России" Александра Андрющенко.
Комментарии
"коммунистка" и "член КПРФ" - это уже оксюморон
Вот интересно, если бы к ней на длжность завкафедрой пришёл человек с инженерным образованием, что бы она сказала? Она хотя бы приблизительно понимает откуда в квартирах тепло, а в кранах вода? Или думает, что назвали мэром, можно сидеть в кабинете и водить руками, а все вокруг будут шуршать?