На пути к выходным барнаульцам придется отстоять в восьмибалльных пробках

Вечер пятницы для жителей Барнаула начинается не с уютных залов культурных заведений, а с салонов собственных авто или маршрутных автобусов. На дорогах пробки восемь баллов из десяти.
По дороге из центра ничего нового – проспект Строителей традиционно стоит от центра занятости. Правда, из-за аварии у "Галактики" пробка растянулась до поворота на Фурманова. Особенно попортила жизнь эта авария водителям, которые поднимаются по Челюскинцев. Вам, господа, придется стоять от Чкалова и до победного. А для тех, кто захочет объехать вереницу машин по Ядринцева, у нас плохие новости – здесь ситуация не лучше.
В "бордовый" перекрасился проспект Красноармейский. Здесь затор растянулся от Партизанской до Молодежной с небольшим просветом посередине. Проспект Ленина тоже встал: от Интернациональной до площади Октября.
Выехать из центра в объезд тоже не получится. Загородная и Ленточный бор уже переполнены и стоят наравне с остальными улицами. В общем, от пробки не убежишь.
Небольшие затруднения в движении наблюдаются на Малахова у ТЦ "Огни" и на пересечении с Балтийской.
Удивляет сегодня перекресток улицы Попова и Павловского тракта. Здесь вечерами редко бывает так свободно.
Комментарии
Стройте ещё в районе Челюскинцев, Ядринцева, Папанинцев-РАКОМ встанет всё там в ЛЮБОЙ день и время
Удивляет сегодня перекресток улицы Попова и Павловского тракта. Здесь вечерами редко бывает так свободно.
Дык никто до туда доехать не может. Всё логично.