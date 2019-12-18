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В Барнауле строят дом с квартирами-трансформерами. Кто их покупает?

, ИА "Амител"
Новый тип жилья в ЖК "Мечта" на Змеиногорском тракте – особый продукт
ЖК 'Мечта' на Змеиногорском тракте, 82 – лучшая комбинация удачной локации, качества строительства и удачных планировок

ЖК "Мечта" на Змеиногорском тракте, 82 – лучшая комбинация удачной локации, качества строительства и удачных планировок

В жилом комплексе "Мечта" на Змеиногорском тракте есть особый тип квартир. Часто их называют "евро", но, по сути, это трансформеры, которые легко подстраиваются под задачи хозяев. Руководитель отдела продаж "Строительного камня" Надежда Михнюк рассказала amic.ru, в чем особенность таких пространств и кому они подходят.

"Мечта" – это 17-этажный жилой комплекс на Змеиногорском тракте, 82. Дом удачно расположен рядом с крупной транспортной артерией города, поэтому до центра можно добраться за 15 минут. А еще он стоит на кромке леса – до лыжни 5 минут прогулочным шагом.

Квартиры на все случаи жизни

– Надежда, какие квартиры есть в ЖК "Мечта"?

– В доме спроектированы полноразмерные, классические квартиры и студии, потому что такими вариантами интересуются особенно часто. Но есть и евроформаты: продавая жилье в других проектах, мы постоянно сталкивались с особыми запросами людей. Их образ жизни не укладывается в привычные кухню, пару спален и зал.

– Почему? Что именно им нужно от жилья?

– Если у человека меняется жизненная ситуация, он хочет, чтобы пространство вокруг него менялось. Можно переехать в другую квартиру или поселиться в квартире "евро". Например, "двушка" 46,5 кв. м подходит для семьи с ребенком, и пока он маленький одно спальное место они устроят в просторной гостиной. Когда он вырастет и уедет, то кровать останется в отдельной комнате и это будет органично. Получается, что это квартиры-трансформеры, которые подстраиваются под разные жизненные сценарии.

– Мы живем в трехкомнатной квартире, но зал практически не задействован, а кухня слишком мала для семейных посиделок. Что можно подобрать в ЖК "Мечта"?

– В этом комплексе несколько типов "евродвушек" и "евротрешек". Вам я советую трехкомнатную квартиру площадью 56 кв. метров. Окна ее спален выходят в тихий двор и у каждой есть лоджия. Хотите, устройте там место ученика или игровую. Гостиная с кухней площадью почти 19 "квадратов". Тут и большой обеденный стол войдет, и домашний кинотеатр, и даже место для танцев или фитнеса можно предусмотреть.

И все это на фоне потрясающей панорамы на город и лес. И даже реку, если эта квартира находится на верхних этажах комплекса. Для созерцания созданы идеальные условия: в каждой гостиной ЖК "Мечта" есть просторные лоджии с витражным остеклением. Одно удовольствие наблюдать за тем, как люди планируют использовать это пространство. Чаще всего, конечно, мечтают о кофейном столике и уютных шезлонгах. Но некоторые хотят, чтобы там был кабинет с видом на город. Это вдохновляет на работу.

– ЖК "Мечта" расположен рядом со Змеиногорским трактом. Это плюс, когда тебе нужно быстро добраться в другую часть города. Но не будет ли шумно в квартире?

– Для дома с таким особенным расположением используют специальные технологии строительства. Стены ЖК "Мечта" имеют специальную звуко- и теплоизоляцию, а также высокотехнологичный профиль и стеклопакеты. Буферная зона лоджии также работает на то, чтобы в жилом помещении было максимально комфортно.

Покупательский интерес

– Надежда, один из самых важных вопросов, который волнует покупателя новостройки: сколько стоит квартира?

– Стоимость каждой зависит от площади, планировки, этажа, стадии строительства дома и других факторов. Например, "евротрешка", о которой я говорила, сейчас стоит 2,9 млн рублей. Узнать цены на квартиры с другими планировками можно на нашем сайте – никаких секретов.

"Строительный камень" заложил ЖК "Мечта" в 2018 году. На каком этапе строительство дома?

– Комплекс готов на 90%. Уже заканчивается благоустройство двора, фасадные работы. В подъездах уложена плитка, в квартирах стены белые, зашпаклеванные, натянуты потолки. Разрешение на строительство выдано до октября 2020 года, но мы рассчитываем завершить работу в первом квартале.

– И последний вопрос: в вашем доме можно купить классическую "долевку" или придется открывать счет эскроу?

– ЖК "Мечта" на высокой степени готовности, поэтому по закону мы имеем право достраивать его, продавая классические "долевки". Следующие проекты "Строительный камень" начнет уже в новом правовом поле: покупатели будут вносить свои деньги на эскроу-счета.

Застройщик ООО ИСК "Строительный камень"
Барнаул, Змеиногорский тракт, 82, тел. +7 (3852) 717-827
Проектная декларация на сайте застройщика 
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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

18.12.2019 13:18
Потолковый Лампонюх

Вот рут то 15 минут до центра города - до центра города - площади советов почти 10 км - без пробок если ехать на машине 20 минут, на общественном транспорте полчаса, в час пик - сами прикидывайте. Если они конечно речной вокзал центром не считают.

18.12.2019 13:33
южанин

Это панельное чудище стоит почти на трамвайных рельсах и в 10 метрах Змеиногорский тракт . Шум и пыль в подарок. К тому же первые три этажа закрыты плотной стеной елок, солнечного света не видать. В общем воткнули домишко абы продать.

18.12.2019 13:48
Панночка

спасибо за оставленные елки

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