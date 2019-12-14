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В Минспорте пояснили, почему ФОК нельзя строить в другом районе Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Часть парка может быть отдана под расширение зоопарка

К благоустройству парка имени Ленина в Барнауле власти готовы подключить бизнес. А часть территории – отдать под расширение Барнаульского зоопарка. В то же время этот парк на данный момент – единственно возможная площадка для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса, утверждают в Министерстве спорта Алтайского края. Все объяснения – в нашем материале.

Почему ФОК нельзя построить в другом месте

Причин этому несколько. Во-первых, строительство подобного объекта предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. За разный период времени исполнительным комитетом Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся выдавались разрешения на строительство в парке объектов инфраструктуры и отдыха (танцплощадки, фонтаны, спортивные залы, Дом пионеров, летний кинотеатр и др.). В 2012 году градостроительный совет Барнаула вновь одобрил проект строительства Центра единоборств на этом месте. Однако финансирование проекта было заморожено, и строительство комплекса отложили до лучших времен. Сейчас эти лучшие времена настали и краю выделили 125 миллионов рублей на возведение центра. Но неожиданно против стройки выступили архитекторы и урбанисты.

Но сейчас уже нет возможности изменить планы. Подготовка новой проектно-сметной документации потребует дополнительных средств и нагрузка ляжет на краевой бюджет. А край в этом случае просто не успеет реализовать 125 миллионов рублей и деньги вернутся в федеральный бюджет. Кроме того, в данном случае Алтайский край рискует сорвать сроки реализации проекта "Спорт – норма жизни" и это тоже отрицательно скажется на финансировании спортивных программ региона.

Во-вторых, Индустриальный район, где располагается парк, самый молодой и густонаселенный в Барнауле. Здесь очень много семей с детьми, а вот детских спортивных центров не хватает. Поэтому строительство ФОКа в данном месте решило бы эту проблему. В поддержку проекта выступил и призер Олимпиады в Лондоне, дзюдоист Иван Нифонтов. По его словам, в новом центре смогут единовременно заниматься до 400 детей.

В-третьих, здесь удобная транспортная развязка и в наличии имеются все необходимые коммуникации. К тому же территория парка не является рекреацией, а относится к зоне общественно-деловой застройки. При этом сам спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара).

И, в-четвертых, участок парка, где планируется строительство ФОК, чрезвычайно запущен. Строительство спортивного центра вдохнет в него новую жизнь. Тем более что часть деревьев на этой территории уже являются старыми. Под застройку парка придется вырубить 400 деревьев, но в Минстрое обещают взамен срубленных высадить новые. Причем не только клены, которые сейчас заполонили этот уголок, но и другие деревья. Таким образом планируют привести этот участок в порядок.

Почему нельзя отдать парк Барнаульскому зоопарку?

Как пояснил amic.ru директор "Лесной сказки", депутат АКЗС Сергей Писарев, в одиночку он не готов поднимать территорию заброшенной зеленой зоны. Просто не потянет. Но он может забрать "под свое крыло" часть парка – от зоопарка до микрорайона Невского. Здесь Писарев готов и в дальнейшем развивать зоопарк. Этот участок, кстати, принадлежит муниципалитету.

По мнению Сергея Писарева, заниматься развитием парка могут несколько "хозяев": "По-хорошему, проектом должны заниматься несколько участников, которые готовы вкладывать в такие проекты деньги и при этом содержать их как парки. Но при условии: земля должна быть в долгосрочной аренде, чтобы можно было составить бизнес-проект. Да и аренда должна быть на более выгодных условиях. Но для этого нужен координатор, который бы объединил всех", – пояснил Сергей Писарев.

Добавим, уже на следующей неделе в Барнауле пройдет круглый стол, где потенциальные инвесторы, урбанисты, экологи, представители Минспорта, депутаты АКЗС обсудят возможное будущее парка имени Ленина.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

14.12.2019 06:39
- гость -

Во-первых, в 1984 году парк был просто огромен от Малахова и до Попова, в настоящий момент, он застроен до предела и планировать там ещё что-то могут только тупые бездельники.
Во-вторых, Индустриальный район развивается и застраивается совсем в другом направлении. Было бы логичнее построить спортивный объект в одном из новых районов.
В-третьих, транспортные развязки должны появиться и в новых районах. А того подлеца кто подписал документ о переводе земли парка под застройку посадить нужно.
И, в-четвертых, парк действительно очень заброшен, нужно активнее пинать чинуш, чтобы они навели там порядок.

Почему нельзя отдать парк Барнаульскому зоопарку?
Потому, что Сергей Писарев единорос и может по приказу сверху таких дел натворить, что мало не покажется. Потому, что Сергей Писарев бизнесмен и гарантированно он будет брать деньги с народа за посещения парка.

14.12.2019 06:40
1

Дворец спорта - просрали, Стадион Локомотив - просрали, стадион Динамо - кто туда ходит? Очередной распил денег, потом и отдадут практически бесплатно местной или приезжей шпане.

14.12.2019 06:46
- гость -

Если по 5 деревьев посадить у ближайших домов в два раза будет больше вырубленных под строительство

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