В Минспорте пояснили, почему ФОК нельзя строить в другом районе Барнаула

К благоустройству парка имени Ленина в Барнауле власти готовы подключить бизнес. А часть территории – отдать под расширение Барнаульского зоопарка. В то же время этот парк на данный момент – единственно возможная площадка для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса, утверждают в Министерстве спорта Алтайского края. Все объяснения – в нашем материале.

Почему ФОК нельзя построить в другом месте

Причин этому несколько. Во-первых, строительство подобного объекта предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. За разный период времени исполнительным комитетом Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся выдавались разрешения на строительство в парке объектов инфраструктуры и отдыха (танцплощадки, фонтаны, спортивные залы, Дом пионеров, летний кинотеатр и др.). В 2012 году градостроительный совет Барнаула вновь одобрил проект строительства Центра единоборств на этом месте. Однако финансирование проекта было заморожено, и строительство комплекса отложили до лучших времен. Сейчас эти лучшие времена настали и краю выделили 125 миллионов рублей на возведение центра. Но неожиданно против стройки выступили архитекторы и урбанисты.

Но сейчас уже нет возможности изменить планы. Подготовка новой проектно-сметной документации потребует дополнительных средств и нагрузка ляжет на краевой бюджет. А край в этом случае просто не успеет реализовать 125 миллионов рублей и деньги вернутся в федеральный бюджет. Кроме того, в данном случае Алтайский край рискует сорвать сроки реализации проекта "Спорт – норма жизни" и это тоже отрицательно скажется на финансировании спортивных программ региона.

Во-вторых, Индустриальный район, где располагается парк, самый молодой и густонаселенный в Барнауле. Здесь очень много семей с детьми, а вот детских спортивных центров не хватает. Поэтому строительство ФОКа в данном месте решило бы эту проблему. В поддержку проекта выступил и призер Олимпиады в Лондоне, дзюдоист Иван Нифонтов. По его словам, в новом центре смогут единовременно заниматься до 400 детей.

В-третьих, здесь удобная транспортная развязка и в наличии имеются все необходимые коммуникации. К тому же территория парка не является рекреацией, а относится к зоне общественно-деловой застройки. При этом сам спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара).

И, в-четвертых, участок парка, где планируется строительство ФОК, чрезвычайно запущен. Строительство спортивного центра вдохнет в него новую жизнь. Тем более что часть деревьев на этой территории уже являются старыми. Под застройку парка придется вырубить 400 деревьев, но в Минстрое обещают взамен срубленных высадить новые. Причем не только клены, которые сейчас заполонили этот уголок, но и другие деревья. Таким образом планируют привести этот участок в порядок.

Почему нельзя отдать парк Барнаульскому зоопарку?

Как пояснил amic.ru директор "Лесной сказки", депутат АКЗС Сергей Писарев, в одиночку он не готов поднимать территорию заброшенной зеленой зоны. Просто не потянет. Но он может забрать "под свое крыло" часть парка – от зоопарка до микрорайона Невского. Здесь Писарев готов и в дальнейшем развивать зоопарк. Этот участок, кстати, принадлежит муниципалитету.

По мнению Сергея Писарева, заниматься развитием парка могут несколько "хозяев": "По-хорошему, проектом должны заниматься несколько участников, которые готовы вкладывать в такие проекты деньги и при этом содержать их как парки. Но при условии: земля должна быть в долгосрочной аренде, чтобы можно было составить бизнес-проект. Да и аренда должна быть на более выгодных условиях. Но для этого нужен координатор, который бы объединил всех", – пояснил Сергей Писарев.

Добавим, уже на следующей неделе в Барнауле пройдет круглый стол, где потенциальные инвесторы, урбанисты, экологи, представители Минспорта, депутаты АКЗС обсудят возможное будущее парка имени Ленина.