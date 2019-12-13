Семья, погибшая при пожаре в Завьяловском районе, считалась неблагополучной

Семья из шести человек, которые погибли при пожаре в Завьяловском районе, состояла на учете как неблагополучная, сообщает РИА "Новости".
Напомним, что жилой дом сгорел в селе Глубоком. После того как пожарным удалось потушить огонь, они обнаружили в здании тела шести погибших, четверо из которых – дети. Сообщается, что младшему ребенку в семье был всего год. Личности людей установлены. В прокуратуре сообщили, что по данному факту началась проверка.
Виктор Томенко поручил провести поквартальный обход всех многодетных и неблагополучных семей. Ситуация находится на контроле главы региона.
Комментарии
Виктор Томенко поручил провести поквартальный обход всех многодетных и неблагополучных семей. Ситуация находится на контроле главы региона.
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И что произойдёт? Неблагополучные станут благополучными? Или огнестойкими? Какая-то чепуха.... На контроле ситуация... Т.е он её контролирует и, соответственно, изменяет, как хочет? Типа Всевышний он? Или что, я не понял.
Считалась неблагополучной? Да? В Алтайском крае каждая многодетная семья бедная, а бедность это и есть неблагополучие. Ну откуда богатство то возьмётся? Пока отец весь день пашет за 25 тысяч в месяц, мать дома сидит за четырьмя детьми смотрит. И хорошо они шестеро на 25 тысяч жить будут?
Что дадут эти бессмысленные проверки? Да, у них плохие печки, старая проводка, дырявые штаны и из жратвы одни макарошки и что дальше?
Может пора уже посадить настоящего виновника трагедий? Того из-за кого у нас такие низкие зарплаты.