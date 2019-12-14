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Новости

Власти Алтайского края взялись за развитие КВН по примеру Красноярска

, ИА "Амител"
В регионе подписали соглашение о развитии этой легендарной игры

Власти Алтайского края в ближайшие годы намерены всерьез заняться развитием КВН-движения. Кураторами проекта стало управление молодежной политики и реализации программ общественного развития региона во главе с Екатериной Четошниковой, а также официальная лига МС КВН "Алтай". 13 декабря стороны подписали документ, который определил, что нужно сделать, чтобы в ближайшие годы на Алтае появились новые команды уровня чемпионов Высшей лиги "Дети лейтенанта Шмидта".

За основу программы взята стратегия, которая уже давно работает в Красноярском крае. Именно там сейчас активно развивается КВН-движение и есть не только студенческие, но и школьные команды. Команда "Так-то" второй год подряд выходит в финал Высшей лиги. Также из Красноярска вышли несколько культовых команд, включая "Левый берег" и "Плохая компания".

Как пояснил руководитель Лиги "КВН-Алтай" Андрей Новиков, основные проблемы популярной игры в крае – сокращение количества местных команд. Еще несколько лет назад за участие в сезоне лиги боролись десятки местных коллективов. Однако их количество сократилось, а чемпионами становились команды из других регионов. Нынешний чемпион "Твердятич Пихто", к слову, из Горно-Алтайска. Кроме того, как пояснил Андрей Новиков, отсутствует единая система местных лиг края. Для решения проблемы будет создан общий список всех лиг, проведены совместные семинары, обучения. Уже решено, что чемпион сезона получит средства из бюджета края на поездку на фестиваль в Сочи, который проходит в январе. Именно на этом фестивале коллективы просматривают редакторы самых престижных лиг Международного союза КВН.

Как отметил руководитель сборной Алтайского края по КВН Михаил Герцович, у Алтайского края есть еще несколько лет, чтобы не допустить "затухания" молодежной игры. Ведь у региона богатые кавээновские традиции. Еще недавно сборная Алтайского края трижды выступала в Премьер-лиге. Однако участие в таких лигах – удовольствие не дешевое. Но если алтайские команды будут показывать яркую игру, то краевые власти обязательно заметят это и КВН получит дополнительное финансирование.


Комментарии

14.12.2019 08:13
Уаба баба баб

Хирней страдают, не?

14.12.2019 08:22
- гость -

если алтайские команды будут показывать яркую игру, то краевые власти обязательно заметят это и КВН получит дополнительное финансирование.

Сколько уже клоунов у нас на бюджете сидит! Может лучше в образование или здравоохранение денег дать?

14.12.2019 08:39
- гость -

Эта крупнейший прарыв после водопроводного.

14.12.2019 09:19
- гость -

Это прорыв, сравнимый с канализационным

14.12.2019 09:29
Владимир В.

И заживет народ Алтайского края счастливо и богато.

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