Транспортный налог в России отменять не будут. Денег в бюджете не хватит

Госдума отклонила предложение "Справедливой России" об отмене транспортного налога, сообщают "РИА Новости".
Ранее глава фракции Сергей Миронов говорил о том, что налог в существующем виде себя изжил. Во-первых платят его даже те, кто автомобилем не пользуется, а во-вторых он малоэффективен, так как его собираемость составляет около 50%.
Счетная палата не согласилась со вторым утверждением и сообщила, что к началу 2019 года транспортный налог уплатили 88% процентов граждан, а его отмена повлечет затраты из бюджета в размере не менее 160 млрд рублей в год.
Кроме того, правительство сослалось на то, что отмена налога повлечет увеличение расходов региональных бюджетов и увеличение стоимости акциза на нефть.
Комментарии
Давайте за дыхание налог брать? А то по понедельникам духан в маршрутке, одеколон, духи, моча, да и другое, в меру вашей фантазии, онежемамы тоже зассанцев куда то везут...
Правильно делают! Нельзя же отменять налог который люди исправно платят. Вот если бы каждый автовладелец перестал бы его платить, то тогда бы отменили.
Денги давай! Давай денги!
Ыщо денги давай! Все денги давай!
На путинизьм не хватаыт!
13.12.2019 18:46
Дядька
духан в маршрутке, одеколон, духи, моча
Под креслами ползал и нюхал?
Зачем нюхать? Амбрэ в воздухе витает, а если не вкурил гость, то мой пост не о этом, а о том, панимашь, что вам быдлу, по любэ, такая жисть, дак шта за единую раиссию!!!
13.12.2019 19:21
Дядька
что вам быдлу, по любэ, такая жисть
Один я умный, стою в белом пальто, красивый. ))
Духи, спиртное еще может быть. Но не помню, чтобы в транспорте воняло мочой. Может ты в каком-то Заурюпинске катался с колхозницами-пенсионерками?