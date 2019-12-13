Из "потрепанной бабки" в "огненную красавицу". Фанаты оценили новый лук Волочковой

Прима-балерина Анастасия Волочкова ведет свои социальные сети чуть ли не активнее, чем творческую деятельность. Самые бурные обсуждения вызывают внешние изменения артистки.
Так, недавно она решила изменить стиль и координально поменяла прическу. Короткие и гладко уложенные волосы поразили подписчиков. Большинство остались недовольны новым стилем звезды и обрушились на нее с критикой в комментариях: "стилиста и визажиста нужно гнать в шею", "это безобразие", "старая страшная потрепанная бабка".
Но долго сокрушаться пользователям социальной сети не пришлось. Буквально через два дня Анастасия предстала перед ними в новом образе, который вызвал совершенно другую реакцию. Конечно и здесь нашлись критики, но большинство оценили изменения крайне положительно.
В последнее время Волочкова все чаще говорит о своем любимом мужчине, которая толкает ее на различные эксперименты. Этот исключением не стал.
"Вот к таким переменам приводит любовь", — подписала фотографию она.
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