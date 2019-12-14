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Декабрь в разгаре, а призыв еще осенний: в каких случаях можно получить освобождение

, ИА "Амител"
Жители Крайнего Севера и сельской местности, педагоги, отцы – для кого-то из них особые сроки, а кто-то не призывается совсем

На дворе зима, но для многих молодых людей от 18 до 27 лет тема осеннего призыва продолжает сохранять актуальность. Уже более двух десятков лет сроки действия осенней призывной кампании заключены во временной отрезок с октября до конца декабря включительно.

Предварительно на осенний призыв осуществляется тщательный отбор, в первую очередь по медицинским показаниям, несоответствие которым становится основанием для полного освобождения от службы. Это неизменный этап. А вот коррективы в категории призывников могут быть внесены указом президента РФ. 

В 2019 году к таким изменениям относится следующее:

– Потенциальные призывники, проживающие на Крайнем Севере, подлежат привлечению к срочной армейской службе в течение ноября и декабря.

– Для молодых людей, задействованных в уборке урожая, при условии проживания в сельской местности начинают призывную кампанию с 15 октября. Заканчивается осенний призыв в аналогичные предыдущему пункту сроки.

– Третья категория призывников – молодые люди, занятые педагогической деятельностью, – вообще не привлекается на срочную службу в осенний период. 

Поводом для пропуска осенней призывной кампании могут послужить следующие факторы:

  • обучение по очной форме в случае получения образования;
  • при наблюдении временных проблем со здоровьем;
  • в ситуациях, когда осуществляется уход за тяжелобольным родственником;
  • при самостоятельном воспитании ребенка;
  • если под опекой находятся несовершеннолетние братья или сестры;
  • в случае наличия в семье одного ребенка и беременной жены.

Получить отсрочку можно по факту предъявления необходимых подтверждающих документов.

Нужно знать, что повестка с целью уточнения каких-либо данных может быть направлена в любое время года. Узнать подробнее можно на сайте компании "ПризываНет".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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