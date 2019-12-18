Шесть ступеней к каникулам в Таиланде: дилер УАЗ проводит розыгрыш подарков

Впервые в истории УАЗ обзавелся автоматической коробкой передач. Передвигаться по городу на "Патриоте" с "автоматом" намного приятнее и удобнее. Он не растерял своих внедорожных качеств и по-прежнему готов отправиться на поиски приключений даже в самый отдаленный уголок России. Плюс ко всему он стал более экономичным и комфортным. Семья будет довольна!
Радость семьи будет увеличена вдвойне благодаря предновогодней акции* от автоцентра "УАЗ Агас".
До 25 декабря 2019 года каждый покупатель нового УАЗа получит свой подарок в рамках акции "Дарим деньги" и самое главное – шанс выиграть путевку на двоих в солнечный Таиланд. Для этого достаточно прочувствовать мощь нового автомобиля, приобрести его и не забыть свой купон на розыгрыш, который состоится 26 декабря 2019 года.
Итак, что ждет будущих владельцев нового "Патриота"?
На внедорожник УАЗ "Патриот" установлена автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50 – традиционный "автомат" с гидротрансформатором.
Шестиступенчатая коробка передач обладает колоссальным запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л. с. и 500 Нм соответственно. При этом она работает в паре с обновленным двигателем ZMZ Pro 149,6 лошадиные силы и 235 ньютон-метров. Трансмиссия Powerglide 6L50 позволяет экономить топливо. При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ "Патриот" с АКПП потребляет на два литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Важным обновлением стали передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой и перфорацией. С ними эргономика и удобство посадки вышли на новый качественный уровень – даже после многочасовой поездки ваша спина не устанет.
Для комфорта и большей безопасности во время движения на руль вынесено управление основными функциями. Также для удобства в автомобиле установлены подрулевые переключатели современного дизайна с расширенным функционалом.
УАЗ "Патриот" оборудован современной мультимедийной системой с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, встроенной навигацией и картами. Благодаря точной работе навигатора УАЗ "Патриот" поможет всегда оставаться на правильном маршруте и добираться до самых красивых уголков нашей страны. А во время путешествия мультимедийная система позволит создать правильное настроение и насладиться любимой музыкой, подключенной через USB, SD или Bluetooth.
УАЗ Патриот с АКПП. Для города. Для семьи.
* Акция проводится в автоцентре "УАЗ Агас" с 25.10.2019 по 25.12.2019.
Автоцентр "УАЗ Агас". Официальный дилер УАЗ в Алтайском крае
г. Барнаул, пр. Калинина 22б
Телефон: 8 (3852) 222-889
Сайт