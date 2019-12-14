Лучшие фотографии уходящего года по версии агенства Reuters

Фото: Reuters
Беспорядки, война, одиночество и счастье: все это можно увидеть на 100 лучших снимках международного агентства Reuters. Фотокорреспонденты издания весь год освещали самые важные события, происходящие в мире.
У каждой фотографии здесь своя история, самые яркие – в нашей фотоленте. Все снимки можно посмотреть здесь.
Агентство "Рейтер" (Reuters) – одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с середины XIX века.
Комментарии
Лучшие фотографии, а?! Куда катится мир?!
"Мне за любку соболь пасть рвали"-так называется одна их фотографий.