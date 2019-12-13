Россияне рассказали о том, каких болезней они боятся больше всего

Больше всего россияне боятся таких болезней как рак, инсульт и ВИЧ, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала "Здоровье Mail.ru".
"Респондентов попросили назвать, какие заболевания вызывают у них наибольший страх. Список возглавил рак — его боятся 69%. Следом идут инсульт (36%) и ВИЧ (30%)", — говорится в результатах исследования.
На четвертой и пятой позиции — болезни сердца (26%) и гепатит (20%). Около 15% опасаются туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, болезней органов дыхания и гриппа.
Большинство опрошенных (76%) относится к болезням реалистично. Они следят за здоровьем, но понимает, что их может настигнуть недуг. 8% людей сочли себя мнительными, а остальные понадеялись на свой иммунитет.
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