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Новости

Фото двух дерущихся в метро мышей покорило интернет

, ИА "Амител"
Автор считает получившийся снимок одной из своих самых удачных работ

Ежегодный конкурс LUMIX People's Choice Award от Лондонского музея естествознания опубликовал 25 претендентов на звание лучшего фотографа дикой природы. Снимки были отобраны более чем из 48 тысяч участников. Среди них есть работа Сэма Роули, который запечатлел мышиную драку за брошенную еду в метро. Снимок получил название "Ссора на станции". 

Фото завирусилось в Сети и получило множество восторженных отзывов. Ввиду наступающего года Крысы этот снимок вполне может претендовать на победу. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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