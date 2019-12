Фото двух дерущихся в метро мышей покорило интернет

Ежегодный конкурс LUMIX People's Choice Award от Лондонского музея естествознания опубликовал 25 претендентов на звание лучшего фотографа дикой природы. Снимки были отобраны более чем из 48 тысяч участников. Среди них есть работа Сэма Роули, который запечатлел мышиную драку за брошенную еду в метро. Снимок получил название "Ссора на станции".

Lying in wait on the platform of a London underground station @SamRowleyPhoto saw these two mice taking the term 'food fight' to another level.



Do you think this should win the @LumixUK #WPYPeoplesChoice Award? See the shortlist and cast your vote here: https://t.co/lsbaVORcpP pic.twitter.com/kwAb7DRobq