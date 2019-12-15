Алтайским лесникам вручили технику для патрулирования и тушения пожаров

Минприроды Алтайского края вручило лесникам краевого учреждения "Алтайлес" лесопожарную технику, приобретенную в рамках проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Торжественная передача ключей прошла в пятницу, 13 декабря.
Краевое автономное учреждение "Алтайлес" (не путать с коммерческим холдингом "Алтайлес") получило 12 малых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ для тушения пожаров. Еще 12 внедорожников УАЗ "Хантер" уехали в лесничества края: Бийское, Горно-Колыванское, Тягунское, Фрунзенское, Шипуновское, Чарышское, Степно-Михаиловское, Павловское, Волчихинское, Озеро-Кузнецовское, Ларичихинское, Залесовское. Два автомобиля УАЗ "Патриот" передали в управление лесами для ведомственных нужд.
Вся техника приобретена в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" Национального проекта "Экология". В 2019 году лесники региона получили более 50 лесопожарных и лесохозяйственных автомобилей и единиц техники: малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ, колесные и гусеничные тракторы, ранцевые лесные огнетушители, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели. Плюс более 700 единиц различного оборудования. На это федеральный бюджет выделил Алтайскому краю более 70 миллионов рублей. Такая техника – дорогое удовольствие. Например, гусеничный промышленный бульдозер стоил 8,8 млн рублей. На нем работники "Алтайлеса" готовят почву под высадку деревьев в Тогульском районе.
Еще почти 37 млн регион получил на лесовосстановительные мероприятия.
По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, в этом направлении регион выполнил все поставленные перед ним задачи, освоил средства, сформировал необходимый запас семян лесных культур – все показатели нацпроекта достигнуты.
"Всего в 2019-2022 годах мы получим более 360 млн рублей из федерального бюджета. Это серьезная финансовая поддержка", – подчеркнул вице-премьер.
Депутат краевого Законодательного собрания Сергей Серов добавил также, что немалые деньги выделяет и краевой бюджет. Например, только на снегоходы, так необходимые в лесничествах края для борьбы с браконьерами, власти выделят 20 миллионов рублей.
"Мы переоснастили охотничьих инспекторов, осталось только снегоходы купить. Так что передайте нарушителям, что теперь в лесу и полях им делать нечего", – пошутил он.
И уже говоря серьезно, подчеркнул, что Алтайский край реализует нацпроект на "все сто".
В Минприроды края добавили, что современная техника необходима для защиты и охраны лесного достояния. Новые машины и оборудование повысят скорость реагирования лесопожарных служб и снизит ущерб от лесных пожаров. Алтайский край, к слову, всегда выгодно отличался от соседних регионов мерами защиты леса от огня. Технику активно покупают не только подведомственные краевые предприятия, но и частные компании – арендаторы леса.
Справка
Региональный проект "Сохранение лесов" предполагает ежегодно:
восстановление лесов на площади 2,871 тыс. га,
покупку лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования,
формирование запаса семян в объеме 2,8 тонны.
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