Пляж Калифорнии заполонили "рыбы-пенисы"

Калифорнийский пляж заполнили необычные черви, которые носят название "рыбы-пенисы", сообщает журнал Bay Nature.
Этих удивительных существ выбросило на берег из-за недавней череды штормов. Большую часть эти черви проводят в своих песчаных норах, но из-за непогоды их вымыло из нор и выбило к берегу. Они совершенно безвредны и часто становятся добычей для чаек.
В явлении, которое вызвало большой ажиотаж на территории США нет ничего удивительного.
"Такие же явления неоднократно наблюдались в поселениях Паджаро-Дюнс, Мосс-Лендинг, Бодега-Бей, на пляже Принстон-Харбор", — подчеркивает биолог, занимающийся изучением этого вида.
Комментарии
Ну чё. РСПшкам нада туде бежать и захватывать своё счастье
Хотя... РСПэщке нужен тот кто будет содержать её и её личинку и не задавать лишних вопросов. Плавали, знаем