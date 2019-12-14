Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

На последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ ключевую ставку понизили на 25 базисных пунктов до 6,25%, сообщает ТАСС.
Целесообразность дальнейшего снижения будет оцениваться экспертами в первом полугодии 2020 года. Решение примут с учетом ожидаемой динамики инфляции.
В ЦБ заявили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Регулятор также отмечает, что продолжают снижаться инфляционные ожидания населения, при этом в целом не изменились ценовые ожидания предприятий.
В этом году Центральный банк снижал ключевую ставку пять раз. Ее уменьшение – общемировая тенденция 2019 года.
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