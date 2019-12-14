Падающий бетонный столб в Приамурье починили изолентой

Трескающийся бетонный столб в городе Зея Амурской области решили починить черной изолентой, пишет "РГ".
За четыре дня до этого фотографии опасной конструкции появлялись в социальных сетях и тогда пользователи шутили, что чинить ее будут скотчем. И вот кто-то решил воплотить шутку в жизнь.
"Плохо, сейчас подорожника нет, а так бы рану махом затянуло...", "Зеленкой помажьте еще", – стали рекомендовать в отзывах к новому посту. Другие комментаторы были настроены менее позитивно: "Это смешно, пока не упал и никого не убил".
К обсуждению присоединились и амурские коммунальщики. Они отметили, что ничего не знали о повреждении и теперь приступят к правильному ремонту.
Комментарии
Трескающийся...
Понятно с первого взгляда, что кто-то из автолюбителей его опробовал на прочность.
Жители рабы, что пока не падает