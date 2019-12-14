Уральского ветерана ВОВ выкинули из очереди на квартиру

93-летнего участника Великой Отечественной войны Петра Жукова из города Шадринска местные власти сняли с очереди нуждающихся в жилье, сообщает Life.
"93-летний участник войны, которого государство обязано обеспечить жильем, живет в доме родственника без удобств. Власти грубо нарушают права ветерана", – рассказали общественники.
После того как мужчину сняли с очереди, он сам обратился за помощью. В своем письме он рассказал о том, что в силу возраста имеет проблемы с выходом на улицу и передвигается на ходунках. В комнате, где живет пенсионер, стоит ванна, поэтому там постоянно сыро.
"Очень прошу помочь мне хоть в таком возрасте жить как человек", – написал правозащитникам ветеран.
Комментарии
А про вдов и детей ВОВ ни разу и не вспомнили...
С трудом верится чтобы этому деду после войны не разу не давали жильё
Проверьте откуда жильё у его детей и внуков
В комнате, где живет пенсионер, стоит ванна, поэтому там постоянно сыро.
И другого места для старика у родственничков не нашлось. Да уж... Ветеранам нужно давать жилье, обязательно! но только социальное. А родственнички пусть сами на него зарабатывают.