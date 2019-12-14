В Алтайском крае полицейские невольно помогли косуле сбежать из машины браконьеров

В Усть-Калманском районе сотрудники полиции остановили грузовик с открытым кузовом для проверки, сообщают "Вести Алтай".
После того как водитель откинул брезент, полицейский увидел косулю, которую принял за убитую, но не тут-то было. Животное вскочило, выпрыгнуло из кузова и убежало в лес.
Позже выяснилось, что водитель случайно сбил зверя и решил оставить тушу себе. За убитую косулю ему грозило уголовное дело и штраф до 200 тысяч рублей, но поскольку животное оказалось живым, мужчине просто выписали штраф в размере 8 тысяч рублей за незаконную добычу и перевозку животного.
Комментарии
Может запишем их в соучастники? А косулю поищем у них у всех дома? В разных частях туши... Раз следы происшествия засыпало снегом...