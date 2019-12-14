В Бразилии заботливый сын переоделся в свою маму, чтобы сдать за нее автоэкзамен

43-летнего Эйтора Скьяве задержали за попытку помочь своей маме сдать на права, сообщает BBC.
Мужчина пошел на этот отчаянный шаг, после того как его 60-летняя мама несколько раз не смогла самостоятельно пройти тест. Он надела парик, юбку, блузку в цветочек, накрасился и прихватив с собой украшения пошел в автошколу.
Инструктор не сразу заметил подвох, но как только у него возникли подозрения – сразу вызвал полицейских. Скьяве арестовали и обвинили в мошенничестве.
Мужчина признал свою вину, но рассказал полицейским, что пожилая мама ничего не знала о его плане.
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