Она вернулась. Верка Сердючка выпустила новую песню спустя шесть лет

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после многолетнего перерыва выпустил новую песню.
Композиция под названием Make It Rain Champagne была опубликована 12 декабря на YouTube. Песня исполнена полностью на английском языке.
По информации СМИ, впервые Данилко представил новое произведение во время концерта в Киеве. Тогда он заявил, что на онлайн-площадках трек появится позже.
Поклонники Сердючки рассчитывают на то, что возвращение к творчеству поможет артисту преодолеть длительную депрессию, которую замечали все. Недавно Данилко со слезами покинул студию украинского шоу талантов, назвав себя придурком.
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