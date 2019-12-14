Водитель скорой помощи создал канал в TikTok и собрал более миллиона просмотров

Водитель скорой помощи из Екатеринбурга показал на видео свою работу в популярной социальной сети TikTok и собрал более миллиона просмотров.
На канале "Скоровоз" мужчина показывает ситуации, которые возникают при выезде на вызовы. Каждое видео он сопровождает рассказом о том, от кого поступил вызов и к кому спешат медики.
На самом популярном ролике автор показал, как водители расступаются перед машиной скорой помощи и похвалил их. Ролик собрал почти 210 тысяч лайков и множество положительных комментариев: "До слез! Хоть где-то в России водители молодцы!", "Города, берите пример, не в каждом городе пропустят!", "Всем пропустившим водилам - респект, вам на скорой безопасности и спасения других".
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