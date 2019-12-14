Лев Лещенко матюгнулся и зачитал рэп в первом выпуске YouTube-шоу Максима Галкина

Лев Лещенко и солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный стали первыми гостями YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Они слушали треки современных исполнителей и делились своим мнением по поводу услышанного. Кроме того, в перебивках гости рассуждали на тему сексизма и обсуждали половых партнеров.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко открылся для зрителя с неожиданной стороны. Он свободно говорил на темы, которые обычно не поднимают люди старшего поколения, прочел Маяковского в стиле рэп и матюгнулся. Последнее вызвало фурор у зрителей.
В комментариях пользователи восхищались артистом: "Какой интеллигентный человек Лев Валерьянович! Шагает в ногу со временем. Любо глянуть. Крутой выпуск", "Лев Валерьянович, уважение вам и вашему творчеству", "Респект, Лещенко. Смотришь и радуешься за деда, он реально в теме".
Сам артист ожидал, что этот эпизод на финальном монтаже вырежут, но не огорчился из-за того, что этого не произошло.
"Я, правда, думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела "птичка", ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров", – отметил Лещенко в разговоре с порталом NationNews.
Комментарии
Оно нам надо, что кто-то там где-то матюкнулся?
А про успешный запуск "Глонасс-М" тишина.
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.
Что еще раз доказывает, главное для них - это количество олимпийских и других наград, которые можно завоевать при отсутствии сильной команды спортсменов.
Двуличные уродцы.