Сотрудники Росгвардии в Барнауле задержали похитителей новогодней елки

Сотрудники Росгвардии заметили двух мужчин, которые несли конструкцию в виде новогодней елки по улице Юрина. Увидев росгвардейцев, похитители бросили ношу и попытались скрыться во дворах, но были задержаны.
На место инцидента приехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе разбирательств выяснилось, что украденная елка была установлена у администрации Ленинского района. Злоумышленники признались в содеянном и показали правоохранителям видеозапись, на которой запечатлен момент правонарушения.
Стоимость декоративной конструкции составляет шесть тысяч рублей, а на ее восстановление администрация потратит в два раза больше, рассказали в ведомстве.
Комментарии
пусть отработают на уборке снега