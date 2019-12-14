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Новости

ОНФ обвинил Минприроды в срыве создания нацпарка в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общественники раскритиковали работу департамента
Фото: altaimolodoi.ru

Фото: altaimolodoi.ru

Эксперты ОНФ обвинили департамент особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды России в том, что он не может эффективно организовать работу по созданию нацпарка в Алтайском крае. 

В ходе совещания, посвященного проблемам создания ООПТ федерального значения в регионе, общественники рассказали, что в течение года работа над созданием парка с рабочим названием "Тогул" велась представителями ОНФ и местными властями, а федеральный орган, отвечающий за реализацию проекта, участия в работе не принимал. 

"Руководство департамента ООПТ Минприроды России избрало для себя позицию требовать все от общественников и региональных властей. Мало того, что работы по обследованию территории, разработке необходимых обоснований и подготовке проекта границ национального парка были выполнены силами общественности, так еще и кадастровые работы по описанию границ охраняемой территории федеральные чиновники предложили оплатить активистам", – прокомментировал ситуацию модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков.

Представители Народного фронта подчеркнули, что согласно закону, средства на создание нацпарка должно выделять Минприроды, а затраты из региональных бюджетов будут являться нецелевыми. 

"Сотрудники департамента ООПТ Минприроды России утверждают, что средств на эти работы нет, при этом дают понять, что без выполнения этих требований национальный парк создан не будет. В такой ситуации остается только повторить слова известной песни Владимира Высоцкого: "Где деньги, Зин?.." – добавил Грибков. 

Эксперты ОНФ призвали Минприроды России приступить к выполнению своих обязанностей.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.12.2019 13:22
- гость -

Что теперь Грибкову деньги с запада не идут? Теперь Грибков деньги из бюджета выбивает? На что, на хорошую жизнь?

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