С ветерком не получится. Субботние пробки в Барнауле достигли 7 баллов

Суббота для барнаульских водителей не даст возможности без проблем проехать по городу. Даже в выходной день город стоит в пробках.
В центре проблемы с выездом на проспект Строителей. Челюскинцев, Ядринцева и Красноармейский встали. При этом, на самом проспекте Строителей с движением все в порядке.
Большая часть заторов переместилась далеко от центра. Власихинская стоит от Попова до Малахова. А на Попова пробка разрослась от Энтузиастов до Павловского тракта. При чем серьезная.
Сильно загружены автомобилями улицы: Балтийская, Сухэ-Батора, Георгиева, Взлетная и Лазурная.
Также проблемы с движением наблюдаются у малаховского кольца в районе ТЦ "Огни" и на пересечении Советской Армии с Павловским трактом.
Комментарии
Классно спроектирован спальный район. Всегда стоит зато!
За 31-е что ли отрабатывают? В субботу. ))