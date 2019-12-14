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Четверть российских школ отказалась от мобильных телефонах на уроках

, ИА "Амител"
Ведомства насчитали конкретную цифру
Фото: regnum.ru

Фото: regnum.ru

10 тысяч 628 школ отказались от мобильных телефонов во время уроков. Об этом в ходе делового завтрака с "Российской газетой" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

В 2019 году сразу три ведомства — Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения, порекомендовали школам отказаться от мобильных телефонов во время занятий. Эти рекомендации направили во все регионы и учебные заведения самостоятельно решали, стоит ли их придерживаться. 

На сегодняшний день от смартфонов отказались примерно четверть школ по всей России. Министр представила статистику по регионам. 

Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область — сто процентов школ. Камчатский край — 37,5%, Магаданская область — 53,3%, Пермский край — 58,8%, Республика Марий Эл — 63,8%, Удмуртская Республика- 60,9%, Кемеровская область — 67,3%, Курганская область -50,9%, Свердловская область -65,3%

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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