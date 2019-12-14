Врачи назвали продукты, которые вызывают бессонницу

Врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил каналу "РЕН ТВ" выводы ученых из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) о продуктах, которые вызывают бессонницу.
Проблемы со сном возникают после употребление пищи, в которой содержится много рафинированных углеводов. К таким продуктам относятся сахар, рис и белый хлеб.
"Если говорить про рафинированные углеводы, то можно сказать, это болезнь цивилизации. Эти углеводы на самом деле создают гипогликемию, вслед за которой возникает повышенный уровень инсулина, который потом падает. Все время идут такие качели", - объяснил он.
Для того, чтобы успокоить свой организм перед сном нужно употреблять "длинные углеводы". Они содержатся в зерновых и крупе.
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