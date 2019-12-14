Суббота, 14 Декабрь, 18:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,55
€ 69,86
Обь
38см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Врачи назвали продукты, которые вызывают бессонницу

, ИА "Амител"
На ночь посоветовали употреблять "длинные углеводы"
Фото: microcooking.ru

Фото: microcooking.ru

Врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил каналу "РЕН ТВ" выводы ученых из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) о продуктах, которые вызывают бессонницу.

Проблемы со сном возникают после употребление пищи, в которой содержится много рафинированных углеводов. К таким продуктам относятся сахар, рис и белый хлеб. 

"Если говорить про рафинированные углеводы, то можно сказать, это болезнь цивилизации. Эти углеводы на самом деле создают гипогликемию, вслед за которой возникает повышенный уровень инсулина, который потом падает. Все время идут такие качели", - объяснил он. 

Для того, чтобы успокоить свой организм перед сном нужно употреблять "длинные углеводы". Они содержатся в зерновых и крупе. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:14
В России планируют ввести уголовную ответственность для наркоманов 0
17:47
Жители Рубцовска пожаловались на неочищенные дороги по всему городу 1
17:10
Врачи назвали продукты, которые вызывают бессонницу 0
16:40
Четверть российских школ отказалась от мобильных телефонах на уроках 9
16:12
Водитель скорой помощи создал канал в TikTok и собрал более миллиона просмотров 0
15:41
Алтайский водитель на грузовике въехал в припаркованный на обочине КамАЗ 1
15:16
Сотрудники Росгвардии в Барнауле задержали похитителей новогодней елки 2
14:40
Она вернулась. Верка Сердючка выпустила новую песню спустя шесть лет 3
14:05
С ветерком не получится. Субботние пробки в Барнауле достигли 7 баллов 7
13:35
Алтайским лесникам вручили технику для патрулирования и тушения пожаров
12 лесопатрульных комплексов, 12 внедорожников, два "уазика" – такой техникой пополнились базы алтайских лесников
13:15
ОНФ обвинил Минприроды в срыве создания нацпарка в Алтайском крае 2
12:40
Лев Лещенко матюгнулся и зачитал рэп в первом выпуске YouTube-шоу Максима Галкина 2
12:24
Трагедия Чернобыля: как выглядит сегодня зона отчуждения 7
12:02
ВТБ: клиенты подписали 10 тысяч договоров по безбумажной технологии 2
11:47
В Бразилии заботливый сын переоделся в свою маму, чтобы сдать за нее автоэкзамен 0
11:10
В Алтайском крае полицейские невольно помогли косуле сбежать из машины браконьеров 4
10:38
Пьяная жительница Алтайского края с кучей судимостей избила полицейского 0
10:02
Декабрь в разгаре, а призыв еще осенний: в каких случаях можно получить освобождение 2
09:40
Сын певицы Валерии второй раз за неделю попал в ДТП 4
09:15
Уральского ветерана ВОВ выкинули из очереди на квартиру 4
08:57
Падающий бетонный столб в Приамурье починили изолентой 3
08:46
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% 2
07:45
Власти Алтайского края взялись за развитие КВН по примеру Красноярска 14
06:48
Лучшие фотографии уходящего года по версии агенства Reuters 21
06:21
В Минспорте пояснили, почему ФОК нельзя строить в другом районе Барнаула 113
06:01
Украшение для женской груди. Как не запутаться в бюстгальтерах? 1
23:30
Неизвестные целенаправленно травят собак в Фирсово. Не только бродячих, но и домашних 17
22:51
Пляж Калифорнии заполонили "рыбы-пенисы" 4
22:32
Тимати опубликовал на своей странице клип, снятый барнаульцами 2
21:42
Россияне чаще залипают в соцсетях, чем учатся в интернете 1
21:05
Студентка колледжа с ножом напала на преподавателя в Чебоксарах 1
20:42
Поклонники Ани Лорак не узнали певицу в новом образе 4
20:12
Россияне рассказали о том, каких болезней они боятся больше всего 0
19:44
Из "потрепанной бабки" в "огненную красавицу". Фанаты оценили новый лук Волочковой 7
19:01
"МегаФон" объединится с другими операторами для создания "золотого" диапазона 5G 1
18:42
Транспортный налог в России отменять не будут. Денег в бюджете не хватит 19
18:06
Местные главы жестко спросили, зачем выкачивают деньги из их скудных бюджетов 3
18:02
#5Gголограмма МТС: регионы России захватывает новый голографический челлендж 0
17:45
Семья, погибшая при пожаре в Завьяловском районе, считалась неблагополучной 5
17:30
На пути к выходным барнаульцам придется отстоять в восьмибалльных пробках 2
17:14
У популярного в Сети кота с необычными ушками появилась страница в Instagram 0
17:01
Кручу-верчу, предсказание на 2020 год хочу: новогоднее гадание от amic.ru 1
17:00
Дорогая ошибка: как избежать уголовной ответственности при оплате труда сотрудников 0
16:55
Коммунисты подтянулись. На пост мэра Барнаула появился первый кандидат-женщина 23
16:44
СМИ: Том Харди раскрыл сюжет второго "Венома". Но он был понятен после первого фильма 1
16:16
Алкотестер зашкаливает. Алтайские полицейские остановили нереально пьяного водителя 18
15:49
Врачи назвали главную опасность переутомления на работе 4
15:40
Массажистка сломала ноги семимесячному младенцу в Красноярске 3
15:25
Зеленскому припомнили танец на каблуках после критики туфель Соловьева 5
15:11
Еще на нескольких парковках в центре Барнаула запретят оставлять машины на ночь 19

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.