В России планируют ввести уголовную ответственность для наркоманов

Депутат Олег Нилов планирует внести на рассмотрение законопроект, который установит уголовную ответственность для наркоманов.
Согласно документу, если суд назначил зависимому принудительное лечение, но он решение суда не исполняет и уклоняется от врачебной помощи, гражданина могут лишить свободы на срок от четырех до шести месяцев. Депутат считает, что тюрьмы для таких людей должны быть специальными, с менее суровыми условиями содержания.
"В начале года я планирую его внести… Я считаю, что это такой же приоритет, как и уже разработанный и готовящийся и Думой, и комитетом закон о предельной ответственности наркодилеров и конфискации имущества", — сказал "РИА Новости" Нилов.
Ранее он уже пробовал вносить подобный законопроект, но тогда Госдума его не поддержала.
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