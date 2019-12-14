Ученые выяснили естественную продолжительность человека

Австралийские ученые при помощи ДНК смоги определить продолжительность жизни позвоночных. Согласно их выводам, максимальная естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет, сообщает "РГ".
"Используя данные о продолжительности жизни 262 различных видов позвоночных, мы смогли точно предсказать ее, исходя из процессов метилирования (изменений в молекулах) ДНК, происходящих в 42 различных генах. Эти гены, вероятно, будут хорошим стимулом для изучения процесса старения, которое имеет огромное биомедицинское и экологическое значение", — сказал руководителей группы исследователей.
Ученые проверили "генетические часы" на других позвоночных и выяснили, что самая большая естественная продолжительность жизни на Земле у гренландских китов — 268 лет.
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