Пес-полицейский помог бийским правоохранителям отыскать спрятанное оружие

В ходе работы участковый получил информацию о том, что один из жителей Бийска может незаконно хранить дома огнестрельное оружие. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.
А ходе осмотра жилища правоохранители обнаружили под диваном одноствольное ружье. После этого инспектор-кинолог старший прапорщик Михаил Шипунов и его четвероногий коллега отправились на поиски боеприпасов. При помощи собаки удалось найти три емкости с порохом и патроны 16-го калибра. Документов у хранителя оружия не нашлось.
"В настоящее время, изъятое ружье и порох направлены на экспертизу, по окончании которой будет принято решение согласно действующего законодательства", — рассказали в МВД.
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