Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет

Звезда 90-х Андрей Губин возвращается к творчеству и работает над новыми композициями.
Друг и менеджер певца Тарас Ващишин опубликовал на своей странице в Instagram, на которых Губин сидит за клавишами. Он подтвердил информацию о возвращении артиста на сцену.
"У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится:, — сказал продюсер.
После ухода со сцены Андрей продолжал заниматься творчеством и писал песни для российских исполнителей. Как оказалось, он сочинял стихи и для себя.
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