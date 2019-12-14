Врачи рассказали, откуда берутся камни в почках

Основной причиной появления камней в почках врачи считают нарушение метаболизма и неправильный образ жизни, сообщает РИА "Новости". По статистике, с этой проблемой сталкиваются 5% россиян.
На образование камней влияет употребление воды с повышенным количеством минералов и несоблюдение диеты.
Также на их появление может повлиять патология эндокринной системы, пищевые добавки в продуктах питания и различные воспаления в организме.
Есть три основных типа почечных камней: фосфатные, оксалатные и уратные. В зависимости от минерального состава камней пациенту назначается специальная диета и лечение, которое позволит избавить человека от недуга.
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