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Без преград. Как Алтайском крае дети с инвалидностью обучаются в обычных школах

, ИА "Амител"
Инклюзивное образование все больше популярно в Алтайском крае
Фото: Министерство образования Алтайского края

Фото: Министерство образования Алтайского края

"Мы не разделяем детей на обычных и с инвалидностью. Для нас они все равны". Именно так говорят учителя Налобихинской средней школы, где уже несколько лет реализуется проект инклюзивного образования. Дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими заболеваниями посещают школу наравне с остальными детьми. 11 декабря алтайский министр образования Максим Костенко побывал в учебных заведениях Косихинского района, где оценил инклюзивное образование и реализацию программы "Доступная среда".

Наравне со всеми

В Налобихинской средней общеобразовательной школе им. А. И. Скурлатова обучаются 45 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они посещают уроки, спортивные и творческие секции, кружки. В школе есть даже особая комната релаксации с сухим бассейном, мячами, вестибулярным и другими тренажерами. Ее обожают и с удовольствием посещают все ученики школы.

"Мы не отличаем детей с ОВЗ и инвалидностью от остальных, они учатся наравне с другими. Инклюзивное образование позволяет им общаться с другими ребятами, участвовать в школьной жизни. Но педагогам без специального образования с такими детьми работать непросто, поэтому у нас есть два педагога, которые получили дипломы дефектологов, два логопеда, два психолога. 70% преподавательского состава прошли специальные курсы", – говорит директор  Налобихинской школы Вера Киселева.

Прошла специальную подготовку и учитель физической культуры Светлана Крахмалёва. Она занимается с восьмиклассницей с синдромом Дауна. Еще три года назад, вспоминает педагог,  девочка не могла держать ручку для письма и совсем не говорила. Теперь школьница раскрылась, больше не замкнута и даже участвует в командных играх.

"Я веду не только физкультуру, но и развитие речи и моторику рук. Для этого ребенка есть  специальная индивидуальная программа развития. Я изучала материал, прошла курсы. Теперь работаем с ребенком, развиваем речь. Научились говорить "мама", "папа", другие несложные слова. Учимся счету. Это прогресс, вед первое время она не могла даже ручку держать. Сегодня на уроке физкультуры была эстафета, и девочка бегала вместе со всеми. Дети к ней относятся спокойно и доброжелательно", – говорит педагог.

Многие родители рады, что их дети с ОВЗ и инвалидностью обучаются в обычной школе. Условия здесь намного лучше, чем в коррекционных заведениях.

"В Налобиху мы переехали год назад из Омска. У меня трое детей, старший с ограниченным возможностями здоровья, сейчас он учится в 9 классе. Я очень боялась, как он пойдет в обычную школу, ведь раньше мы посещали коррекционную. Но мои переживания были напрасны, его приняли очень хорошо, и на все его особенности преподаватели не обращают внимание. Они делают все, чтобы он себя не чувствовал другим. Да и образование, конечно, лучше в обычной школе, чем в коррекционной. Ребенок занимается спортом, учитель подбирает для него специальные упражнения, ходит на кружки. Мой сын окончил художественную школу, занимается резьбой по дереву, и хочет быть столяром. Сейчас мы ищем подходящее место обучения", – говорит Анна Бабина.

Дети с ОВЗ и инвалидностью после школы могут поступить в 42 образовательные организации среднего профессионального образования. В них создана архитектурная и информационная доступная среда для особенных студентов. К числу таких учреждений относится и Алтайский агротехнический техникум в Косихе.

В жизни пригодится

Техникум принимает детей с ограниченными возможностями и инвалидностью уже третий год. Сейчас обучение проходят пять особенных студентов. Преподаватели говорят, что эти юноши и девушки обучаются наравне со всеми, и им нравится работать в коллективе, общаться, трудиться.

Студентка Дарья Локтионов учится на повара. Девушка говорит, что выбрала эту профессию не случайно.

"Я люблю готовить, поэтому с профессией определилась еще несколько лет назад. Такие навыки и в жизни пригодятся, но все-таки я рассматриваю это и как основную профессию. Здесь, в техникуме, У нас постоянно обновляется оборудование, появляется новая техника, мы постоянно-пробуем что-то новое", – говорит она.

Доступная среда

Сейчас в Алтайском крае три тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучаются в коррекционных школах, и почти десять тысяч – в общеобразовательных, отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

"Мы не отказываемся от системы коррекционного образования. Однако в крае ведется большая работа по созданию доступной среды во всех образовательных организациях Алтайского края. Это необходимо, чтобы дети с любыми заболеваниями не имели никаких барьеров и порогов в получении образования. Дети-инвалиды сегодня активно интегрируются в образовательную среду Алтайского края. И в 2020 году работа по формированию инфраструктуры, приобретению необходимого оборудования будет продолжена", – пообещал Максим Костенко.

Справка

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях Алтайского края обучается более 15 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и более шести тысяч детей-инвалидов.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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