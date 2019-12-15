"Вам пригодится". Депутат Госдумы подарил чиновнику баночку вазелина

Депутат Госдумы Вадим Булавинов вручил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу. Презент он передал во время торжественного открытия школы со словами "вам пригодится", добавив, что скоро с проверкой приедет губернатор региона.
Левкович баночку взял с улыбкой, некоторые собравшиеся рассмеялись и зааплодировали. Но в разговоре с изданием "Подъем" глава района назвал поведение депутата неадекватным.
"Наверное, дело в том, что школа должна была быть запущена 1 сентября 2019 . Поведение Булавинова считаю неадекватным, дети были в шоке. Губернатор был в курсе всех проблем с подрядчиком", – сказал Алексей Левкович.
Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил, что поведение Вадима Булавинова будет рассмотрено только после поступления обращения от губернатора, сообщает РИА Новости.
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15 октября 2010 года против Булавинова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве торгового центра «Фантастика»
30 января 2013 года Следственный комитет Российской Федерации распространил информацию о подготовке документов для внесения в Государственную Думу РФ представления о лишении Вадима Булавинова депутатской неприкосновенности в связи с установленными фактами злоупотребления им должностными полномочиями в период работы в должности мэра Нижнего Новгорода. Из материалов следует, что Вадим Булавинов в обмен на включение в состав учредителей ООО «Старт-Строй» и «Дельта-Строй» своего сына Евгения с долей участия в размере 22,25 % освободил данные компании от предусмотренных муниципальным законодательством выплат 7 % стоимости законченного строительством торгово-развлекательного комплекса «Фантастика». Вадим Булавинов заявил, что не считает себя виновным и готов добровольно пройти проверку своих показаний на любом детекторе
17 июня 2014 года не смог самостоятельно покинуть самолёт, вернувшийся из Аликанте в аэропорт Домодедово. По словам очевидцев, депутат был пьян. Экипаж попытался разбудить депутата, однако после безуспешных попыток вызвал на подмогу полицейских. Они сопроводили Булавинова в медпункт, где он пришел в себя и через полчаса уехал домой.
Намекнул,что губернатор нетрадиционной ориентации?
мерзость!
знаете откуда пошло "ниже плинтуса"? то что по стране, от нашего президента это понятно, но хуже всего как обезьяны повторять не понимая смысла, а тот кто запустил это в народ наверняка понимает истинный смысл этого словосочетания. поэтому и мерзко слушать подобное особенно от "наших" властей, а от главного в стране это втройне оскорбительно. как может управлять народом человек который официально говорит о проверке "с вазелином"???
короче - пошло это из тюремного жаргона. опустить ниже плинтуса это значит мужчина изнасиловал мужчину в задний проход. это самое оскорбительное что может произойти в мужских отношениях. ниже плинтуса потому что ниже уже ни ни каких отношений не бывает. даже умереть это намного
лучше этого.
о чём думал, с каким внутренним мотивом этот тип заезжал в аптеку и покупал баночку вазелина??? к стати говоря про вазелин, имеют ввиду что данный процесс будет не таким болезненным физически, но морально он остается всё тем же "опущением"
мерзость!
и эти люди нами руководят???
короче - пошло это из тюремного жаргона
Вы уж не приписывайте всё тюремному жаргону, если сами этого не знаете.
Выражение ниже плинтуса придумали Ильф и Петров.
Пусть делают друг с другом - на что фантазий хватит. Блевотина, вздумавшая называть себя элитой.
Неадекватное поведение очередного депутата ГД - это не новость ! Их там много таких АДЕКВАТНЫХ.Лечение у психиатра.
этот тип заезжал в аптеку и покупал баночку вазелина???
Свою подарил.